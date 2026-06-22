Usled mogućeg izostanka Vasilije Micića koji još uvek nije okončao sezonu u Hapoelu gde se igra finalna serija, selektor Srbije Dušan Alimpijević morao je da pozove još jednog igrača među "orlove".

Poziv je otišao na adresu Mihaila Petrovića koji brani boje Ilinoj univerziteta. Reč je o nekadašnjem plejmejkeru Partizana i Mege koji će imati priliku da radi rame uz rame sa Nikolom Jokićem, Nikolom Jovićem...

- Dok ne vidimo šta se dešava sa Vasilijem Micićem - objasnio je Alimpijević zbog čega je Petrović među Orolovima, iako prvobitno nije bio na spisku.