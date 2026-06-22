Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas na Vlašiću je započela pripreme za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Turske i Srbije, a neizvestan je nastup Džanana Muse.

Naime, najbolji košarkaš Zmajeva će odraditi pregled magnetnom rezonancom kako bi utvrdio težinu povrede kolena, posle čega će biti utvrđeno da li će moći da pomogne reprezentaciji u predstojeća dva duela.

Vukao je Musa problem proteklih nekoliko meseci, kako bi bio od pomoći saigračima u Dubaiju u pohod na trofej. I uspeo je u svojoj nameri, pošto su osvojili ABA ligu.

Ipak, platio je ceh jer je išao preko granice bola, pa nije isključeno da Bosna i Hercegovina bude ozbiljno oslabljena za predstojeće dve utakmice.

Selektoru Dariju Đerđi trenutno su na raspolaganju sledeći igrači: Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić.

Ekipi će se sutra priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić.