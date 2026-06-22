Košarkaš BiH Džanan Musa neće biti u konkurenciji za predstojeće utakmice protiv Turske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Kako je saopštio KS BIH, nakon magnetne rezonance i dodatnih pregleda utvrđeno je da je jedan od najboljih igrača reprezentacije zadobio ozbiljnu povredu desnog kolena, zbog koje ga očekuje najmanje mesec dana pauze.

Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa potvrdio je da Musa neće biti na raspolaganju nacionalnom timu.

- Reč je zaista o ozbiljnoj povredi. Hrskavica desnog kolena zahteva oporavak od mesec dana. U razgovoru sa medicinskim timom zaključili smo da je velika sreća što Džanan neće morati na operaciju. Lekari su mu savetovali mirovanje do 21. jula, jer bi svaki pokušaj ubrzavanja oporavka mogao čak da ugrozi njegovu karijeru - rekao je Đerđa.

Srbija 5. jula dočekuje Bosnu u Beogradu.