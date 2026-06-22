Izjava nekadašnjeg fudbalera, a danas analitičara, Radeta Bogdanovića tokom mundijalskog programa RTS-a izazvala je brojne reakcije, a o njegovim rečima pišu i hrvatski mediji. Tamošnji sportski portali ocenili su komentar kao skandalozan i neprihvatljiv.

Bogdanović je tokom analize utakmice Belgije i Irana govorio o potezu belgijskog defanzivca Nejtana Ngoja, koji je dobio crveni karton nakon greške kao poslednji igrač odbrane:

- Na ovom nivou, da budeš poslednji igrač odbrane, da udariš loptu koja nije ni brza, stoji u mestu, imaš je u nogama i hoćeš da je udariš desnom, pa promašiš i udariš levom i propadneš, napraviš crveni karton - rekao je Bogdanović.

Nakon toga izgovorio je rečenicu koja je izazvala najviše pažnje:

- Ja sam uvek govorio da ti igrači, nisam rasista stvarno, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 do 80 minuta. Sve to izazvalo je brojne reakcije u regionu, ali u drugim evropskim medijima.

Portal Slobodna Dalmacija piše - Šokantna izjava poznatog Srbina: Crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta...

Jutarnji list dao je sledeći naslov - Šokantna izjava legendarnog Srbina: Crnci ne mogu igrati više od 60 minuta.







