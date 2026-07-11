Džefris (28) je tokom prošle sezone bio član Sakramenta i njegovog razvojnog tima Stokton kingsa.



On je u Razvojnoj NBA ligi na 32 meča prosečno beležio 24 poena i 5,8 skokova, dok je u NBA ligi na tri utakmice imao učinak 10,3 poena i 1,7 skokova.

Američki košarkaš je tokom karijere igrao još i za Hjuston, Memfis, Njujork i Šarlot.

Džefris je peto pojačanje Bešitakaša za narednu sezonu, posle Skotija Vilbekina, Metedžana Birsena, Furkana Korkmaza i Madija Sisoka.

Bešiktaš predvođen selektorom reprezentacije Srbije Dušanom Alimpijevićem će sledeće sezone igrati u Evroligi.