Dvojica igrača koji su sedam godina delili svlačionicu ušli su u fizički sukob u Las Vegasu tokom treninga u jednoj sali, razlog su komentari Tajlera Hira na društvenim mrežama u kojima je kritikovao Adebaja.

Hiro je ovog leta trejdovan u Milvoki Bakse, a nakon toga je na društvenim mrežama otvoreno kritikovao centra. Adebaju se to očigledno nije svidelo, pa je prišao Hiru i udario ga. Nastao je opšti haos, a sve se relativno brzo smirilo.

Stigao je i brz odgovor Majami Hita koji je kratko napisao da "je svestan događaja i da ga neće komentarisati".

Hiro je jedan od igrača koji su učestvovali u trejdu Milvoki Baksa i Majami Hita u kom je Janis Antetokumpo zadužio dres ekipe sa Floride.