Kako prenose inostrani mediji, francuski šampion je već postigao načelni dogovor sa 26-godišnjim ofanzivcem koji je spreman za novi izazov u karijeri.

Uprava Parižana namerava da čitav posao i formalno finalizuje odmah nakon završetka Svetskog prvenstva. Iako Toresov aktuelni ugovor sa katalonskim gigantom važi do 30. juna 2027. godine, sve je izvesnije da do produžetka saradnje neće doći.

Glavni razlog za ovakav rasplet, pored primamljive ponude iz Pariza, jeste i plan uprave Barselone da osveži napad. Već se uveliko spekuliše da je zamena spremna - u pitanju je supertalentovani Karim Adejemi koji bi u Barselonu trebalo da stigne iz Borusije Dortmund.

Feran Tores je prošle sezone bio jedan od najkonkretnijih igrača u timu Hansija Flika. Na 49 utakmica u svim takmičenjima postigao je 21 gol i upisao tri asistencije, što ga je i preporučilo bogatim vlasnicima PSŽ-a koji u njemu vide idealno pojačanje za pohod na novi evropski vrh.

Podsećamo, Tores je u Barselonu stigao iz Mančester sitija, a pre toga je branio boje Valensije. Njegovim odlaskom Barsa će značajno rasteretiti budžet za plate, dok će PSŽ dobiti proverenog golgetera u najboljim fudbalskim godinama.