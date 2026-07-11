Čeka li nas novi fudbalski spektakl u Kanzas sitiju ili će Leo Mesi uspeti da se domogne novog polufinala Svetskog prvenstva bez većih poteškoća? Švajcarska će biti ta koja će pokušati da pomuti planove Argentini.

Kvote kažu da Argentina nije toliki favorit koliko se zapravo čini. Pobeda Gaučosa se kotira sa 1,80, nerešen ishod je postavljen na kvotu 3,50, dok se trijumf Švajcarske kotira kvotom 5,50.

Argentina je do sada dobila sve utakmice na ovom prvenstvu, pošto je u grupi slavila protiv Alžira, Austrije i Jordana, da bi potom u nokaut fazi eliminisala Zelenortska ostrva i Egipat.

Sa druge strane, Švajcarska je posle remija sa Katarom, uspela prvo da pobedi BiH i Kanadu, dok je u nokaut fazi izbacila Alžir, a potom i Kolumbiju.

Sudija na ovom meču biće Žoao Pinjeiro iz Portugala, a meč se igra u nepopularnom terminu za Evropu od 03.00 časova posle ponoći.

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