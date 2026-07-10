Ovaj "performans" samo je nastavak kampanje mržnje u ovoj južnoameričkoj državi prema zvezdi francuske reprezentacije, strelcu jedinog gola u pomenutom duelu osmine finala. Taj meč je, pored tesne pobede Francuza, ostao upamćen po skandaloznom ponašanju i prljavim potezima Paragvajaca, pogotovo usmerenih na Mbapea.

Ni po završetku utakmice se tenzije nisu smirile.

Ulje na vatru dolila je senatorka latinoameričke zemlje Selest Amarilja, koja je, pored ostalog, "Mbapea nazvala kolonizovanim Kameruncem koji se pretvara da je Francuz i koji je arogantan, skorojević i ružan" i dodala da je divljak.

U prilog tome govori i najnoviji događaj vezan za Mbapea.

Naime, posetioci jednog tamošnjeg festivala su između ostalog, odlučili da spale lutku francuskog napadača.

Lutka od kartona na kojoj je pisalo prezime francuskog fudbalera je gorela, na zadovoljstvo okupljenih.

Ovo, ipak, nije prvi put da je Mbape "spaljen" od strane Južnoamerikanaca.

Zvezda Real Madrida je "osuđena" na sličnu sudbinu 2022. godine, nakon finala Svetskog prvenstva između Francuske i Argentine. Rivalstvo između dve zemlje nastavilo se dugo nakon finala, što se moglo videti i po postupku navijača "albiselestea" koji su tokom proslave spalili kovčeg sa likom Francuza.