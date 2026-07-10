Košarka
Ostaje veran klubu: Amerikanac produžio ugovor sa Hapoelom
Američki košarkaš Antonio Blejkni produžio je ugovor sa Hapoelom, saopštio je danas klub iz Tel Aviva
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Kako je saopšteno, 29-godišnji bek je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2029. godine.
Blejkni se pridružio klubu u oktobru 2024. godine i bio je deo ekipe koja je osvojila Evrokup, kao i debitantske sezone u Evroligi prošle sezone i plasmana u plej-of.
Prošle sezone u Evroligi, Blejkni je odigrao 41 utakmicu, u kojima je prosečno beležio 13,2 poena, 2,3 skoka i 1,0 asistenciju.
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