Prema pisanju izraelskih medija, uskoro će doći do nezapamćenog potpisa u Tel Avivu, a tamošnji Hapoel je sve dogovorio sa Jamom Madarom.

Bivši plejmejker Partizana je bio na rakršću između ostanka u Hapoelu i odlaska u Makabi iz Tel Aviva i odlučio je da ostane u crvenom dresu i naredne sezone.

Prema informacijama iz Izraela Hapoel Tel Aviv mu je ponudio 15 miliona dolara na pet godina, odnosno tri miliona dolara godišnje uz klauzulu slobodnog odlaska u NBA ligu u slučaju takve ponude.

Isti izvor tvrdi da se prethodno Jam Madar sve dogovorio sa čelnicima Makabija za 2,5 miliona dolara godišnje i da je zbog toga Ofer Janaj morao da reaguje i ponudi mu više novca.

Deluje da je ovo ponuda koja se ne odbija i da će Jam Madar ostati u Hapoelu.