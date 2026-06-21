Košarkaši Hapoela pobedili su Makabi rezultatom 80:74 i tako smanjili na 2:1 u finalnoj seriji izraelskog šampionata.

Fenomenalnu utakmiocu je odigrao Vasilije Micić, koji je zabeležio dabl-dabl učinak od 29 poena i 10 asistencija i tako bio najzaslužniji što je njegov tim izbegao "metlu".

Hapoel je vodio tokom većeg dela meča, ali je domaći tim početkom poslednje četvrtine preokrenuo rezultat. Ipak, Hapoel je serijom 7:0 u završnici uspeo da prelomi meč i dođe do važne pobede.

Pored Micića, zapaženu rolu imao je Tai Odijase sa 12 poena, koliko je ubacio i Išmail Vanrajt, dok je Jam Madar imao 11 poena i pet asistencija.

Kod Makabija najbolji su bili Džimi Klark sa 22 poena i sedam asistencija, te Ife Lundberg sa 15 poena.

Četvrta utakmica je na programu u utorak i domaćin će biti Hapoel.