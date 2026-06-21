Američka teniserka Serena Vilijams će na Vimbldonu igrati i u pojedinačnoj konkurenciji.

Jedna od najboljih igračica svih vremena je prihvatila specijalnu pozivnicu turnira. Dobila je poslednje mesto u žrebu, a pre Vimbldona je nastupila na dva turnira u dublu.

Podsetimo, ona i njena sestra Venus su pre nekoliko dana dobile vajld-kartu za za nastup u dublu, ali će Serena igrati i u singlu.

Ona je sedmostruka šampionka Vimbldona.

Žreb je na programu u petak, a turnir počinje 29. juna.