Košarkaš Los Anđeles Lejkersa i reprezentativac Slovenije je poznat kao veliki navijač Crvene zvezde i ne isključuje mogućnost da jednog dana obuče crveno-beli dres.

- Nisam toliko star, imam još nešto NBA karijere ispred mene, ne razmišljam još o kraju, ali možda ću jednog dana doći u Crvenu zvezdu - rekao je Dončić u razgovoru za Tanjug.

- Uzbuđen sam što sam ponovo u Beogradu, bio sam na dve lokacije, mnogo ljudi je došlo i drago mi je.

Po čemu se razlikuje košarka na Balkanu od ostatka sveta?

- Kako bih vam rekao, mislim da mi igramo drugačije, da više razmišljamo glavom, Nikola Jokić je najbolji primer.

Dončić je rekao da je košarku zavoleo kao dete, da se i danas rado seća "basketa posle škole jedan na jedan.

- Kada su u pitanju uzori van košarke nisam ih imao, ali kad sam odrastao moj omiljeni igrač bio je Vasilis Spanulis.

Dončić smatra da se, uprkos svemu, u NBA može sačuvati autentičnost.

- Najviše se nauči jedan na jedan, dva na dva, tri na tri i posle primenjuješ to u pet na pet. Mislim da smo Jokić i ja više timski igrači, za razliku od ostalih u NBA koji više koriste dribling i šut.

Slovenački as je istakao da mu je drago što vidi klince u njegovim dresovima, patikama sa njegovim imenom i da je gledao dosta mladih tokom promotivne kampanje u Madridu, Ljubljani i Beogradu.

- Prvo primetim kako se bore na terenu. Trening je mnogo važan, treba mnogo da se trenira, ali najvažnije je da se uživa u igri - zaključio je Dončić.