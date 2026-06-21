Novak Đoković je stigao u London i odmah otišao na Vimbldon.

Najprestižniji teniski turnir na svetu će se igrati od 29. juna do 12. jula, a srpski as će pokušati da dođe do 25. grend slem titule.

Đoković je sedmostruki šampion Vimbldona. Titulu je osvajao 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 i 2022. godine. Tri puta je gubio u finalu, a eventualnim osmim peharom bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom.

Podsetimo, Novak je eliminisan u trećem kolu Rolan Garosa od Žoaa Fonseke. Odlučio je da ne odigra nijedan pripremni turnir pred Vimbldon. Od ponedeljka će biti osmi igrač sveta, pa postoji mogućnost da se već u četvrtfinalu sastane sa Janikom Sinerom.