Košarkaši Monaka pobedili su Pariz na svom terenu rezultatom 96:84 u četvrtoj utakmici finala prvenstva Francuske i tako izborili majstoricu.
Domaći tim je vodio od početka do kraja. U potpunosti je kontrolisao meč i potpuno zasluženo došao do trijumfa.
Već do kraja prvog poluvremena je bilo preko 20 razlike za Monako, a na početku poslednje četvrtine je bilo maksimalnih +30 (85:55).
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Strazel sa 20 poena i devet asistencija, dok je Blosomgejm ubacio 16 poena. Odličan meč je odigrao Nemanja Nedović. Srpski bek je ubacio 11 poena i tako dao značajan doprinos svom timu.
Kod Parižana najbolji Hifi sa 20 poena.
Peta utakmica finala je na programu u utorak 23. juna u 21:10.
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