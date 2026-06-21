Košarkaši Monaka pobedili su Pariz na svom terenu rezultatom 96:84 u četvrtoj utakmici finala prvenstva Francuske i tako izborili majstoricu.

Domaći tim je vodio od početka do kraja. U potpunosti je kontrolisao meč i potpuno zasluženo došao do trijumfa.

Već do kraja prvog poluvremena je bilo preko 20 razlike za Monako, a na početku poslednje četvrtine je bilo maksimalnih +30 (85:55).

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Strazel sa 20 poena i devet asistencija, dok je Blosomgejm ubacio 16 poena. Odličan meč je odigrao Nemanja Nedović. Srpski bek je ubacio 11 poena i tako dao značajan doprinos svom timu.

Kod Parižana najbolji Hifi sa 20 poena.

Peta utakmica finala je na programu u utorak 23. juna u 21:10.