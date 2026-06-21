Svetislav Pešić neće po dobrom pamtiti poslednji meč u bogatoj trenerskoj karijeri. Njegov Bajern je u odlučujućoj petoj utakmici izgubio od Albe, iako je u jednom trenutku imao 20 poena prednosti, pa je tako ostao bez titule šampiona Nemačke.

U završnici je berlinski tim poveo 84:81. Andreas Obst je propustio dve prilike da donese Pešićevom Bajernu produžetak, ali se to nije desilo i čuveni srpski trener nije uspeo da dođe do titule.

Posle meča je sumirao utiske, istakavši da mu se ovako nešto nikada nije desilo u karijeri.

- Nisam nikada u karijeri i svom boravku u Bajernu doživeo ovakvu situaciju. Izgledali smo odlično u prvom poluvremenu, a zatim potpuno izgubili koncept igre, kontrolu meča. Dozvolili smo rivalu da se vrati u utakmicu, a kazna je bila bila bolna - rekao je Pešić za portal web.de.