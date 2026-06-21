Janik Siner je doneo odluku da ne nastupi ni na jednom turniru pre Vimbldona, a to je sada prokomentarisao Aleksandar Zverev.

Italijanski teniser nije igrao od eliminacije u drugom kolu Rolan Garosa, ali mu nije prvi put da propušta pripremne turnire pre grend slema.

- Pre Grend slema, uvek mi je potreban turnir zagrevanja, ali Janik je drugačiji u tom pogledu. Jer Janik je dvaput osvajao Australijan open, bez turnira zagrevanja. Postoje takvi igrači - rekao je Zverev.

Dao je primer Rodžera Federera.

- Rodžeru Federeru nikad nije bio potreban, osvojio je bezbroj grend slem turnira, a da nije igrao ni na jednom pripremnom turniru. Moram malo da se vratim u takmičarski ritam. Ne mislim da Janiku treba turnir, to je više puta dokazao u Australiji - istakao je šampion Rolan Garosa.