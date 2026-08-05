Karlos Alkaraz ima mnogo problema u poslednje vreme... Povrede ga baš muče i već dugo nije na terenu.

Ima samo 23 godine i stalno je van teren zbog povreda. Neke su bile sitne, ali poslednja je baš teška i nije normalno da sa toliko malo godina toliko ne igra.

Postoje mnoge teorije, ali jedna deluje kao najtačnija!

Mladi Španac uništava samog sebe. To je prvi rekao Mats Vilander koji je istakao da stil igre dovodi do toga ga Karlitos razbija sebe samog.

Kako vreme prolazi to deluje sve realnije.

- On ne deluje da je srećan na teren... Nekada se smejao, a sada toga više nema, kao da ga je pojeo pritisak - dodao je nedavno Vilander.

Karlos još uvek ne zna kad će na teren, a otkazao je i turnir u Sinsinatiju...





