Vukan Savićević više nije fudbaler Vojvodine. Iskusni vezista je posle dve i po godine odlučio da napusti klub iz Novog Sada.

Njegov boravak na "Karađorđu" je bio prilično uspešan, ali je za to vreme tri godine zaredom gubio u finalu Kupa Srbije, sva tri puta od Crvene zvezde. Posebno je bolan poraz bio u maju ove godine, kada je Voša vodila sa 2:0, ali je ekipa sa "Marakane" slavila posle penala.

Savićević se oglasio na Instagramu i emotivnom objavom se oprostio od novosadskih crveno-belih.

- Draga Vošo, stigao je, na moju veliku žalost, trenutak kada moramo da se pozdravimo. Iskren da budem, nisam ni pomislio da će mi ovako teško pasti rastanak od tebe i od grada Novog Sada.

Mogu slobodno da kažem da su ovo bile moje najlepše dve i po godine u životu. Prosto smo uživali, a pogotovo moja ćerkica Iris! Sa sobom nosim mnogo lepih uspomena, novih poznanstava i prijatelja za ceo život.

Želim da se zahvalim svim mojim trenerima, sportskim radnicima, rukovodstvu, predsedniku Zbiljiću, navijačima i, naravno, mojim saigračima sa kojima mi je bilo pravo zadovoljstvo da delim teren čak 90 puta. Ponosan sam na sve što smo svi zajedno uradili prošle sezone – napravili smo veliki uspeh, ali klub kao što je Vojvodina mora i može još više!

Zato vam od srca želim puno sreće, da budete zdravi, vredni i uporni. Siguran sam da će se u vitrinama FK Vojvodina, uz vaš trud i znanje, naći još puno novih trofeja - napisao je Savićević.