Fudbalska reprezentacija Španije trijumfovala je protiv Saudijske Arabije u Atlanti rezultatom 4:0 u meču drugog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu.

Fudbaleri Španije ozbiljno su shvatili šamar koji su pretrpeli od Zelenortskih Ostrva u prvom kolu, kada su odigrali nerešeno.

Taj rezultat šokirao je fudbalsku planetu, jer, ko je očekivao da će evropski prvak odigrati tako protiv ekipe koja je debitovala na Mundijalu i bila potpuni autsajder.

Ali, Španci su rešili da okrenu list, uozbilji su se i pokazali zašto su fudbalska i sportska velesila.

Od starta su stavili do znanja Saudijskoj Arabiji ko je gazda na terenu. Bukvalno ni promil šanse nisu ostavili azijskoj ekipi. Koliko je Španija ozbiljno shvatila ovaj duel, govori i podatak da je Lamin Jamal od starta bio u postavi, a upravo je on strelac prvog gola u 10. minutu.

Nastavila je ekipa De la Fuentea da melje rivala, nije mu dozvoljavala da diše...A onda je usledio pravi mali šou Ojarzabala. Krilni napadač Real Sosijedada je bio i više nego raspoložen za igru. Pogodio je u 21. minutu, potom i u 24. za ubedljivih 3:0 za Španiju. Tim rezultatom se otišlo na pauzu.

U nastavku se situacija na terenu nije menjala, ekipa sa Pirineja je nastavila dominaciju.

Kukurelja je pogodio u 49. minutu i tako dodatno dotukao Saudijsku Arabiju za 4:0. Potom, se ušlo u mirniji ritam utakmice...Konačno u 81. minutu, Saudijci su uputili prvi šut u okvir gola, pokušao je Al Hamdan.

U drugom minutu nadoknade, Feran Tores je smestio loptu u gol, međutim, "petarde" nije bilo, jer je posle VAR provere dosuđen ofsajd.

Španija je tako upisala prvu pobedu na ovogodišnjem Mundijalu i ima četiri boda trenutno.

Naredni meč, crvena furija igra derbi meč protiv Urugvaja, dok će Saudijska Arabija odmeriti snage protiv Zelenortskih Ostrva.

Španija je obezbedila prolaz u narednu fazu ovom pobedom, samo je pitanje sa koje pozicije.

Utakmicu ste mogli da pratite uživo putem tekstualnog prenosa na našem portalu:

ŠPANIJA - SAUDIJSKA ARABIJA (4:0)

Stadion: "Mercedes Benc" (Atlanta)

Španija:Simon - Ljorente, Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Olmo, Pedri, Rodri - Jamal, Ojarzabal, Baena

Saudijska Arabija: Al Uvais - Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Ladžami, Al Harbi, - N. Al Davsari, Al Haibari, Al Džuvajr - Al Buraikan, S. Al Davsari

Sudija: Rafael Klaus (Brazil)

Drugo poluvreme:

Ipak je dosuđen ofsajd posle VAR provere!

90+2. minut - Goool! Feran Tores je strelac, petarda Španije! - 5:0

90. minut - Igraće se još šest minuta u nadoknadi

81. minut - Prvi šut u okviru gola za Saudijce, Al Hamdan je probao

78. minut - Mirniji period igre, sigurna Španija ide ka ubedljivoj pobedi....

65. minut - Još jedna u nizu akcija Španaca, ovoga puta se Feran Tores našao u prilici, ipak, ništa od petog gola za "crvenu furiju"...

53. minut - Nova dobra prilika za Špance...nemaju milosti u ovim trenucima prema protivniku

49. minut - Kukureljaaa! Španci nemaju nameru da stanu! - 4:0

46. minut - Počeo je drugi period igre na "Mercedes Benc" stadionu u Atlanti

Prvo poluvreme:

45. minut - Igraće se još pet minuta u nadoknadi prvog poluvremena koje je bilo u znaku fudbalera Španije

36. minut - Evropski prvak dominira na terenu, Saudijci ne znaju št ih je snašlo, Ojarzabal zamalo da upiše het-trik!

24. minut - Goool! Ponovo se Ojarzabal upisuje na listu strelaca! Crvena furija gazi! - 3:0

21. minut - Goool! Ojarzabal je ovaj put krunisao ofanzivu Španaca i postigao gol! - 2:0

17. minut - Ojarzabal umalo da matira golmana Arabije, išla je lopta u okvir gola....

13. minut - Nastavlja Španija da dominira, upotpunosti je ugrozila protivnika, pritisak crvene furije je konstantan

10. minut - Goool! Španija vodi, strelac je Lamin Jamal! - 1:0

2. minut - Baena je tukao po lopti, odmah korner za Španiju i ofanzivna igra od samog starta

1.minut - Počela je utakmica!

17.35 - Posle razočaravajućeg remija na startu Mundijala protiv Zelenortskih Ostrva, selektor Španije Luis de la Fuente ja napravio četiri promene u startnoj postavi. Pedro Poro, Lamin Jamal, Dani Olmo i Aleks Baena će početi susret, a na klupu se sele Gavi, Fabijan Ruis, Feran Tores i Markos Ljorente

17.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Španije i Saudijske Arabije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Atlante.