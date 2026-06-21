Ugovor srpske košarkašice Jovane Nogić sa ekipom Finiks Merkuri je suspendovan, objavila je WNBA liga. Nije obrazloženo u čemu je problem sa statusom maše najbolje košarkašice.

Kako saznaje Meridian sport, Jovana je van ekipe svojom odlkom zbog privatnih problema u vezi sa papirologijom i vizom. U ovom trenutku je neizvesno da li će ostati u klubu u koji je stigla u aprilu ove godine.

Nogić je ove sezone prosečno beležila 10,4 poena po utakmici. Poslednji meč je odigrala protiv ekipe Las Vegas Ejses u sredu i postigla 12 poena.

Prethodno je sa velikim uspehom nastupala za Jekaterinburg, Bešiktaš, Avijendu, Kampos Promete, Klarinos Tenerife i za Kadi La Seu. U Americi je i studirala, igrajuži za koledž Providens od 2015. do 2019.