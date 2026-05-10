Jovana Nogić je imala neverovatan debi u WNBA ligi. Srpska košarkašica je u pobedi Finiks Merkjurija nad Las Vegasom ubacila 19 poena, u prvom poluvremenu, pogodivši četiri trojke iz pet pokušaja uz četiri asistencije.

Njeno fantastično izdanje nije prošlo nezapaženo, pa su američki mediji odmah počeli da pišu o reprezentativki Srbije.

- Finik nije pravio veliku pažnju oko dovođenja Jovane Nogić pred početak sezone. Nije ni morao. Ona je sama odradila predstavljanje - počinje tekst na sports.yahoo.

Samo u prvom poluvremenu pogodila je četiri trojke i tako izjednačila WNBA rekord po broju pogođenih trojki u debitantskom nastupu.

- Za igračicu za koju većina navijača nije ni čula pre vikenda, ovo je bilo veče za pamćenje. Nogić je postigla ili asistirala za 25 od 56 poena Feniksa u prvom poluvremenu, što je činilo 45 odsto timskog učinka u tom periodu, prema podacima ESPN-a. Čuvalo ju je šest različitih igračica, ali ni protiv jedne nije pokazala nesigurnost. Kod otvorenih šuteva za tri poena pogodila je četiri od pet pokušaja i ukupno ubacila 12 poena van linije 6,75 - ističe se detaljno Jovanin učinak.

Usledilo je i podećanje na put Jovane Nogić do Finiksa, koji je vodio kroz bogato iskustvo igranja u evropskim klubovima.

- To što je ruku ne govori celu priču. Srpska košarkašica je daleko od neiskusne igračice. Rođena 17. decembra 1997. godine u Beogradu, bek je i visoka 185 centimetara godinama je gradila jednu od zapaženijih međunarodnih karijera u evropskoj košarci. Profesionalno je igrala u Španiji, Portugalu, Turskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, a poslednji angažman imala je Jekaterinburgu u ruskoj ligi - navodi se.

- Priznanja su pratila njenu karijeru. Tokom 2026. godine osvojila je prvenstvo i kup Rusije, dok ju je Košarkaški savez Srbije proglasio najboljom srpskom košarkašicom za 2025. godinu. Imenovana je za kapitena reprezentacije Srbije, osvojila MVP priznanje ruskog Superkupa i predvodila svoj klub do nove duple krune. U tom periodu predstavljala je Srbiju i na Evropskom prvenstvu i na Olimpijskim igrama - podsetili su za Yahoo i na pređašnje uspehe.

Potom su usledili redovi u kojima se objašnjava da je dolazak Jovane Nogić pun pogodak za ovu franšizu.

- Uprava Finiksa tražila je tokom prelaznog roka svestranu igračicu, a Nogić se savršeno uklopila u taj profil. U debiju je igrala sa sigurnošću košarkašice koja godinama nastupa na visokom nivou jer upravo to i jeste. Ako je debitantski nastup pokazatelj onoga što sledi, Jovana Nogić nije samo popunila mesto u rosteru Finiksa. Ona je ozbiljan kandidat za nagradu najboljoj rukiji godine i igračica koja bi mogla značajno da promeni domete Finiksa u sezoni 2026 - zaključuje se u tekstu.