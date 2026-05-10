Jovana Nogić je imala spektakularan debi u WNBA ligi.

Kapitenka reprezentacije Srbije je odigrala fenomenalan meč u dresu Finiks Merkjurija koji je deklasirao aktuelnog šampiona Las Vegas Ejsis rezultatom 99:66.

Nogićeva je posebno bila impresivna u prvom poluvremenu, u kom je ubacila 19 poena, uz savršen šut za tri poena – 4/4. Srpska košarkašica meč je završila sa 21 minutom na parketu, uz odličan učinak od 5/8 iz igre, četiri asistencije i dve ukradene lopte.

- Samo sam srećna što sam ovde. Tim mi olakšava da budem na terenu i da se dobro zabavljam. Odbrana nam daje momentum da nastavimo dobro u napadu - rekla je Jovana Nogić na poluvremenu.

Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Ališa Tomas sa 20 poena, dok su po 13 dodale Devona Boner i Kelija Kuper.