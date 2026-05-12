Cedevita Olimpija je tako izjednačila na 1:1 u seriji. Majstorica je na programu 15. maja kada će Zvezda biti domaćin i posle tog duela biće jasno ko će na megdan Partizanu u polufinalu.

Crveno-beli su odigrali od sjaj do očaja, pošto su tokom druge četvrtine imali +21 (39:18).

Crveno-beli su od samog početka nametnuli jak ritam i čvrstu igru u reketu, a prve poene na meču postigao je Džordan Nvora. Već u uvodnim minutima ekipa Saše Obradovića stekla je osetniju prednost, najviše zahvaljujući raspoloženom Semiju Odželeju, koji je serijom poena odvojio Zvezdu na 11:6.

Iako je domaćin u jednom trenutku uspeo da uhvati ritam i smanji zaostatak, Zvezda je do kraja prve četvrtine ponovo preuzela potpunu kontrolu. Nvora je trojkom uz zvuk sirene postavio rezultat 29:18 posle prvih deset minuta, a već tada je imao osam poena.

Druga deonica donela je još ubedljiviju igru beogradskog tima. Zakucavanja Džoela Bolomboja, poeni Čime Monekea i sigurna igra u reketu doneli su Zvezdi seriju 10:0 i ogromnih 39:18, što je bila i najveća prednost na utakmici.

Međutim, domaćin je uspeo da odgovori. Najzaslužniji za povratak Cedevita Olimpije bio je razigrani Stjuart, koji je praktično sam nosio napad slovenačkog tima i serijom poena smanjio zaostatak. Uz njega se istakao i Gibson, koji je pogodio trojku uz zvuk sirene za konačnih 51:40 na poluvremenu.

Posle sigurnog vođstva na poluvremenu, crveno-beli su loše otvorili treću deonicu. Ekipa Zvezdana Mitrovića napravila je seriju 7:0 i smanjila na 51:48, a potom se potpuno vratila u meč zahvaljujući raspoloženom Škari, koji je vezao dve trojke i doneo Cedevita Olimpiji minimalan zaostatak – 55:54.

Zvezda je, ipak, uspela da odbije nalet domaćina. Važnu trojku pogodio je Karter, a poenima Nvore i Bolomboja beogradski tim je ponovo stekao nešto sigurniju prednost. Posle tri četvrtine gosti su vodili 67:61, ali je bilo jasno da sledi neizvesna završnica.

U poslednjoj deonici domaćin je nastavio da pritiska. Poenima Jaramaza i trojkom Blažiča, Cedevita Olimpija prišla je na samo tri poena zaostatka, a potom je Nikolić trojkom doneo prvo vođstvo slovenačkom timu na utakmici – 78:77.

Usledila je velika drama u "Stožicama". Stjuart je nastavio da pogađa važne šuteve za domaćina, dok je Zvezda propustila nekoliko napada da ranije prelomi meč. U ključnim trenucima odgovornost je preuzeo Nvora, koji je pronašao Kalinića, a iskusni krilni košarkaš pogodio je važan koš za 81:78 na nešto više od dva minuta do kraja.

Domaćin se međutim ni tada nije predao. Zvezda se ispromašivala, a naročito je bolan bio Nvorin promašaj na ziceru. Prethodno je Cedevita Olimpija stigla do nove prednosti, a četiri poena više slovenačkom timu doneo je Gibson trojkom.

Nvora je u narednom napadu izgubio loptu, a kako je i ta greška kažnjena, crveno-beli nisu imali vremena da odgovore i moraće da prolaz dalje traže u majstorici na domaćem terenu.

Gibson je predvodio pobednički tim sa 26 poena, a odličan je bio i Stjuart sa 20 poena. Aleksej Nikolić je ubacio 13, dok je Tomas Kenedi dodao deset.

Nvora je bio najraspoloženiji u gostujućoj ekipi sa 22 poena. Pratio ga je Batler sa 15, a Bolomboje je ubacio 11 poena. Odželej je susret završio sa deset poena.