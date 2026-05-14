Andrea Trinkijeri je ovog proleća postao trener PAOK-a. Italijanski stručnjak je na početku ove sezone bio bez kluba, a onda je prihvatio ponudu Grka i biće vođa ambicioznog projekta u Solunu.

Bivši trener Partizana je govorio za „Bekdor Podkast“ o značaju navijačke strasti i izazovu rada u klubovima koji pokušavaju da se vrate na stare staze slave.

- To je nešto drugačije, jer trenutno tamo ima malo ili nimalo toga. Nema ničega osim istorijskog imena i polovine grada koja vibrira čistom strašću. Poslednje pobedničke i konkurentne godine PAOK-a na najvišem nivou bile su krajem devedesetih - rekao je Trinkijeri.

Potom je uporedio situaciju sa dolaskom u Beograd pre sedam godina.

- Veoma je slično, uz neke suštinske razlike, onome kada sam otišao u Beograd: 2018. godine Partizan je bio radioaktivan, niko nije želeo da ga dotakne - poručio je Italijan.

Trinkijeri je istakao da mu upravo rad u sredinama sa velikom emocijom i strašću navijača daje dodatnu energiju.

- Ono što meni daje dodatnu energiju jeste treniranje na mestu gde postoji strast. Ako je moj posao da uzmem igrača i podignem ga na viši nivo, mnogo je lakše biti veoma zahtevan kada te pokreću strast i ljubav navijača. Lakše je kada te svakodnevno prepoznaju, kada odeš na kafu i kažu ti: "Sjajna utakmica juče - objasnio je Trinkijeri.

Za kraj, dodao je da atmosfera i odnos navijača prema klubu predstavljaju važan faktor motivacije za igrače i stručni štab.

- Kada te ignorišu, bez obzira na to da li igraš dobro ili loše, pomisliš: „Danas će me trener opet smarati“. Po meni, to je multiplikator energije i motivacije - zaključio je Trinkijeri.

Podsetimo, Trinkijeri je od 2018. do 2020. godine bio trener Partizana. U sezoni 2019/20 je pravio sjajne rezultate sa crno-belima, ali su sva takmičenja prekinuta zbog pandemije koronavirusa i Italijan je leta iste godine napustio klub. Pre dolaska u PAOK je vodio Bajern i Žalgiris.