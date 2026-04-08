O ovom je otvoreno govorio Nebojša Čović.

-U jednom trenutku smo praktično završili posao oko dolaska Andree Trinkijerija. Sve je bilo dogovoreno, ali se on u poslednjem trenutku odlučio za odlazak u NBA ligu da radi kao pomoćni trener. Nedugo zatim je završio u Partizanu i tada je imao određene izjave o klubu. Kasnije smo razgovarali, iako više nije postojala realna mogućnost za saradnju - objasnio je Čović.

Pre nego što je palicu preuzeo Joanis Sferopulos, želja uprave bio je još jedan Grk – legendarni Vasilis Spanulis. Čuveni "Bili" ipak je procenio da je prerano za takav izazov.

-Posle odlaska Ivanovića, moja želja je bila da angažujemo Vasilisa Spanulisa. Razgovarali smo, ali je bio vrlo otvoren i rekao da smatra da je još rano za njega da preuzme tim u Evroligi - otkrio je prvi čovek srpske košarke.