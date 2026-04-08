Vico Zeljković je govorio posle velike pobede nad ekpim Italije...

Ono što je pak primetno u uspehu BiH je da je reprezentacija uradila to bez srpskih fudbalera, što je tema o kojoj se sve više priča.

-Urađen je veliki rezultat i umesto da je to u fokusu, jer je četverostruki svetski prvak izbačen u baražu, odmah se okreću neke stvari. Te činjenice nisu tačne. Moramo razdvojiti neke stvari. Ovo je fudbal i ne mešamo politiku i sport. Tu treba da igraju najbolji igrači i igrači s najvećim kvalitetom. Svi koji žele da igraju, svi su u opticaju i na radaru su - kazao je Zeljković dok je gostovao na "ATV".

Nastavio je u istom ritmu.

-U stručnom štabu su pored Sergeja Barbareza, Ninoslav Milenković i Siniša Mrkobrada, pripadnici srpskog naroda. Barbarezov je otac takođe Srbin. Glupo mi je pričati o takvim temama, ko je ko. Jovo Lukić je bio pozvan, isključivo je igračka stvar to što je bio na tribinama za obe utakmice jer je imao povređenu ruku i s povredom je stigao na okupljanje. Nažalost, te stvari su prosto takve na ovim prostorima. Moramo raditi posao odgovorno i imati jasnu viziju i plan", zaključio je Zeljković koji smatra da je ovim demantovao takve navode o "zabranjenim Srbima".

I dalje pak nismo čuli objašnjenje zašto Radeta Krunića nema u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada je ove sezone najbolji fudbaler Crvene zvezde i pravio je razliku u Ligi Evrope, a spekuliše se da je to sve zbog toga što je pevao himnu Srbije na prijateljskoj utakmici Crvene zvezde u Rusiji.