Delovali su tako skaldno, a onda je usledio razvod... Šta je istina o odnosu Ane i Bastijana? Sve je bilo divno, ali samo na oku kamere.

Ljubav između Ane i Bastijana počela je romantično kao na filmu. Godine 2014. sreli su se u Njujorku. Dve svetske zvezde, dve karijere, jedan puls. Svoju vezu ozvaničili su u javnosti 2015. godine.

"Savršeno se slažu", pričalo se u njihovoj okolini. Oboje lepi, uspešni, simpatični. Pravi sportski par iz snova.

U julu 2016. usledilo je venčanje iz bajke u Veneciji. Uskoro prvo dete, zatim drugo. 2023. rodio se i njihov najmlađi sin.

Život između Čikaga, Minhena i Majorke. Sve je delovalo savršeno, ali iza kulisa, idila je sve više pucala.

-Voleli su se pred blicevima kamera, a propali daleko od očiju javnosti - otkrile su bliske osobe para, kao reči koje im je prenela Ana.

Na kraju se sve završilo tužno, a ostaje da se vidi da li će isplvati još neki detalji...