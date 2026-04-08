Kos (23) je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor, a u redove "crno-belih" stiže iz nemačkog Erlangena. On je ranije igrao za Izviđač i Zagreb.

Kos je za reprezentaciju Srbije debitovao 2022. godine. On je sa juniorskom reprezentacijom Srbije osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2022, a godinu dana kasnije ista generacija zauzela je četvrto mesto na Svetskom prvenstvu.

- Odlučio sam se da Partizan bude moj sledeći korak u karijeri zbog novog projekta koji pravi, kao i zbog selektora Raula Gonzalesa koji će od sledeće sezone voditi tim. Svidela mi se ideja kluba, pogled u budućnost i zaista sam želeo da budem deo toga - rekao je Kos, preneo je zvanični sajt kluba.

- Mislim da je pravi trenutak za takav korak, radujem se dolasku i jedva čekam da zaigram pred našim navijačima. Daću sve od sebe da ih obradujemo i predstavljamo klub u što boljem svetlu. Želimo da grabimo dalje ka novim titulama, uspesima i pobedama u Evropi - dodao je Kos.

Podsetimo, Kos je otišao iz Zagreba pre dve godine kada se sukobio sa Matejom Mandićem, a klub mu raskinuo ugovor. Kasnije je potpisao za Erlangen odakle i stiže u Beograd.