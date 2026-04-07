Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Pariz u 36. kolu Evrolige rezultatom 94:81.

Ove večeri crveno-beli su dobili lošu vest, pošto je Dubai u Kaunuasu savladao Žalgiris, ali je obradovao poraz Makabija od Baskonije.

Dva kola pre kraja Zvezda se nalazi na osmom mestu sa skorom 20-16, koliko ima i Barselona. Deseti je Monako sa 19-16, ali i utakmicom manje, zatim sledi Dubai sa 19-17.

Na šestom mestu je Žalgiris sa pobedom više od crveno-belih, a 21-15 ima i Panatinaikos.

Zvezda u petak gostuje poslednjeplasiranom Asvelu.