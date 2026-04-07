Ključni period utakmice bio je treća četvrtina u kojoj je španski klub ubacio čak 40 poena!

Ovaj rezultat obradovao je i Crvenu zvezdu kojoj je Makabi jedan od glavnih konkurenata u borbi za plej-in Evrolige.

Makabi je imao dvocifrenu prednost u prvom poluvremenu, ali su nakon užasno loše treće četvrtine upisali poraz koji slavi Crvena zvezda.

Luvavu je bio najefikasniji sa 21 poenom, 3 skoka i 2 asistencije, 19 poena i 4 asistencije bio je učinak Trenta Foresta, dok je 12 poena i 5 asistencija zabeležio Markiz Nuel.

Dvocifreni su još bili Friš, Radževicijus i Dijakite sa po 11 postignutih poena.

U redovima Makabija je Džimi Klark bio fantastičan i postigao 26 poena, imao još 3 skoka i 9 asistencija, Loni Voker je imao 23 poena i 3skoka, a 22 poena i 6 skokova zabeležio je sjajni Roman Sorkin, dok je 14 poena i 5 skokova imao Džejlen Hord.