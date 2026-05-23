Srpski klubovi imaju sve bolji status u Evroligi i generalni direktor takmičenja Ćus Bueno rekao je da su veoma dobre šanse da "večiti" rivali dobiju dugoročnu licencu.

Španac je potvrdio da su Partizan i Crvena zvezda podneli zvanične zahteve za dugoročnu licencu, odnosno status franšiza i stalnih učesnika.

Na konferenciji za medije u Atini je detaljnije govorio o proširivanju lige i dotakao se beogradskih klubova:

-Oba kluba su iskazala jasnu želju da postanu franšize. U ovom trenutku ne znamo tačno koliko brzo ćemo se širiti, možda već sledeće sezone budemo imali dve ili tri nove franšize. Idealan plan je da najpre imamo 18 stalnih franšiza, a da potom ligu proširimo na 24 kluba, uz obavezno zadržavanje prohodnosti kroz Evrokup - otkrio je operativac Ćus Bueno.

Pohvalio je Partizan, Zvezdu i Beogradu i najavio da je administrativni proces obavezan i da neće svi imati tretman kao oni:

-Partizan i Crvena zvezda su dugo sa nama, jasno su pokazali da žele da budu deo ove porodice i svima je očigledno šta donose takmičenju. Mi definitivno želimo da ih imamo u ligi, ali oni moraju da prođu kroz proces. Ipak, oni se nalaze među klubovima koji su nam pomogli da izgradimo ovo takmičenje. Zbog toga, svi klubovi koji su bili uz nas imaće ozbiljan popust na sam proces dobijanja licence, u poređenju sa nekim novim projektima koji dolaze izvan Evrolige, a takođe žele da kupe status franšize - zaključio je Ćus Bueno.