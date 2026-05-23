Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Radnik iz Surdulice 5:0 u poslednjem kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Pre početka utakmice, Partizan je organizovao ceremoniju oproštaja od kapitena Bibarsa Natha, koji je danas završio igračku karijeru.

Na video bimu u Humskoj išla je Nathova oproštajna poruka, a navijači su skandirali njegovo ime.

-Nije vreme za analizu, ovaj dan je posvećen Nathu. Imali smo veliku obavezu prema njemu, i nije dolazilo u obzir da bude drugačije. Zaslužio je to i kao igrač i čovek. Drago mi je da smo pobedili, da je on doživeo ovacije u Humskoj. Ne bih mu oduzimao od toga - rekao je Blagojević.

Partizan je sezonu u Superligi završio na trećem mestu na tabeli sa 73 boda i sledeće sezone igraće kvalifikacije za Ligu konferencije.