Kapiten Mančester junajteda Bruno Fernandeš proglašen je za najboljeg fudbalera Premijer lige za sezonu 2025/26, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Portugalski fudbaler je ove sezone postigao osam golova i zabeležio 20 asistencija na 34 utakmice u Premijer ligi.

Prethodni fudbaler Mančester junajteda koji je osvojio ovo priznanje bio je nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Vidić u sezoni 2010/11.

Iza Fernadeša u ovogodišnjoj konkurenciji ostali su Deklan Rajs, David Raja i Gabrijel iz Arsenala, dvojac Mančester sitija Erling Haland i Antoan Semenjo, napadač Brentforda Igor Tijago i vezista Notingem Foresta Morgan Gibs-Vajt.