Sudijsko telo kontaktiralo je danas Forest kako bi potvrdilo da je sudija Majkl Solzberi pogrešno procenio situaciju jer je odbio VAR proveru koja je mogla da dovede do toga da gol bude poništen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Lopta je u ruku udarila napadača Junajteda Brajana Mbeuma, njegov šut je blokiran, ali je lopta došla do njegovog saigrača Mateusa Kunje koji je postigao gol u 55. minutu za vođstvo 2:1.

VAR Sudija Met Donohju pozvao je Solzberija da pregleda situaciju na monitoru pored terena i poništi gol, ali je glavni sudija posle odgledanog snimka odlučio da je igranje rukom bilo nenamerno i ostao je pri odluci da prizna pogodak.

Šef sudija Hauard Veb razgovarao je sa predstavnicima Foresta da objasni da, iako postoje opravdani razlozi za procenu da nije bilo igranja rukom, da je bolja odluka i ona koja se očekivala, jeste da se gol poništi.

Premijer liga ima blaži pristup igranju rukom, razumevajući prirodne pokrete igrača, ali je VAR pregled trebalo da bude prihvaćen.

To je bilo 17. put u sedam sezona, a četvrti put ove sezone, da je sudija odbio savet VAR na ekranu.



Uoči poslednjeg kola Premijer lige Junajted je treći na tabeli sa 68 bodova, a Forest je 16. sa 43 bodova.