Aleksandar Stanojević potpisao je novi ugovor sa Karagumrukom. Iako Karagumruk nije uspeo da izbori opstanak u najjačoj ligi Turske, čelnici kluba imaju poverenja u nekadašnjeg stratega Partizana.

Kako je klub rekao, Stanojević je produžio ugovor na još godinu dana i biće na klupi do kraja sezone 2026/2027.

- Naš klub je napravio važan korak ka cilju koji imamo, pošto je obnovio ugvor sa glavnim trenerom Aleksandrom Stanojevićem za sezonu 2026/2027. Želimo da ovaj novi ugovor bude uspešan po pitanju našeg kluba, a treneru želimo mnogo uspeha - stoji u saopštenju Karagumruka.