Fudbaleri Karagumruka poraženi su na svom terenu od Ejupa sa 2:1 u okviru šampionata Turske.

Ovaj poraz bi mogao da bude presudan za ekipu koju predvodi Aleksandar Stanojević jer je izgubila od direktnog konkurenta u borbi za opstanak, pa je sve bliža selidbi u drugu ligu.

Nakon pobeda nad Fenerbahčeom i Rizeom, činilo se da je Karagumruk uhvatio pravi ritam u ključnom delu sezone, ali je u najvažnijem trenutku podbacio.

Domaći tim je dobro počeo i poveo u u 16. minutu, ali je potom usledio pad.

Gosti su izjednačili u 39. minutu kada je Kraneviter postigao autogol, a ubrzo je Mateuš Legovski doneo potpuni preokret.

Do kraja se rezultat nije menjao i Ejup je stigao do velika tri boda.

Ostalo je još četiri kola do kraja sezone, a Karagumruk je pred ispadanjem. Situacija bi mogla dodatno da se pogorša, s obzirom na to da Kajzeri ima utakmicu manje i već u narednom kolu može da uveća prednost na velikih šest bodova.

Karagumruk u narednom kolu gostuje Bešiktašu.