Perspektivni levi bek našao se među najistaknutijim mladim fudbalerima na svetu prema analizi CIES Fudbalske opservatorije, što predstavlja još jednu potvrdu njegovog talenta i napretka.

Prema ovom istraživanju, Avdić je zauzeo osmu poziciju među bekovima mlađim od 23 godine kada je reč o prosečnom broju sprintova na 90 minuta igre. Sa prosekom od 18,3 sprinta po utakmici, izdvojio se u konkurenciji velikog broja mladih igrača iz najkvalitetnijih evropskih prvenstava.

Dodatnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je reč o fudbaleru koji tek stiče iskustvo na seniorskom nivou, a već se nalazi među najcenjenijim talentima svoje generacije. Njegove karakteristike, koje podrazumevaju pouzdanost u odbrani, veliku energiju i aktivno uključivanje u napadačke akcije, čine ga prototipom savremenog beka.

Njegov plasman među najbolje mlade igrače na svojoj poziciji potvrđuje da poseduje kvalitet za najviši nivo takmičenja, a naredni period biće prilika da svoj potencijal dodatno razvije i opravda velika očekivanja.

Zvezda je za njega već imala ponude, ali su crveno-beli rešili da odbiju... Ostaje da se vidi koliki novac će biti dovoljan da neko odvede Avdića sa "Marakane".