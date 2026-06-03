Mladi štoper Stefan Leković i definitivno napušta Crvenu zvezdu ovog leta, a na "Marakani" će od njegove prodaje zaraditi više nego odlično pošto je postignut dogovor o transferu vrednom milion evra.

Leković nije uspevao da se nametne u Crvenoj zvezdi, dolazili su talentovaniji i mlađi iz omladinske škole, uz brojna pojačanja u zadnjoj liniji, tako da je išao na pozajmice i ispostavilo se da je treća - bila sreća. Kada u Viljarealu i Monci nisu doneli odluku da ga otkupe, uradili su to sada u Estrelji Amadori.

U ovom portugalskom klubu igrao je jako dobro tokom proleća i postigao je golove kojim je Estrelja Amadora ostala u prvom rangu portugalskog fudbala, posle čega je doneta odluka i da se aktivira klauzula u Lekovićevom ugovoru.

Samo devet utakmica - i dva gola - bila su potrebna da mladi štoper završi u Portugalu, a Zvezda je ukupno od njega zaradila 1,25 miliona evra, pošto je i pozajmica bila vredna 250 hiljada evra.

Podsetimo, u dresu Zvezda odigrao je ukupno 38 utakmica i zabeležio je tri gola.

Deo novca od njegovog transfera Zvezda je već uložila u Strahinju Erakovića koji je otkupljen za 3,5 miliona evra iz Zenita.