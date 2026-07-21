

Crveno-beli će posle 35 godina ponovo gostovati na Ostrvu gde su išli poslednji put kao šampioni Evrope. Bila je to jesen 1991. a protivnik ekipa Portdauna za koju je tada igrao sadašnji štoper Portdauna Alfi Stjuart.

Zvezda je slavila sa 4:0 u gostima, a isti rezultat je bio i u Segedinu gde je srpski šampion tada igrao zbog sankcija.

- Samo što se nisam onesvestio kada sam video da je reč o Crvenoj zvezdi, šampionu Evrope. Ali brzo ti se promeni raspoloženje, i to uzbuđenje preraste u spoznaju da je to šansa kakva se pruža jednom u milion puta. Ići u Jugoslaviju, onakakva kakva je bila pre raspada, to je bilo nešto čemu se raduješ i dodaje:

- Čak i ako na kraju nismo igrali u Jugoslaviji, nego preko granice, Srbi su je prešli u velikom broju. Bili su veoma glasni i neprijateljsk raspoloženi. Jeste bilo malo teže zbog toga, ali uvek je lepo kada kao fudbaler osetiš tu atmosferu. To je noć koju smo sanjali.

Pamti Stjuart i Sinišu Mihajlovića.

- Izgubili smo prvu utakmicu sa 0:4 pošto smo primili dva kasna gola, ali smo bili izuzetno ponosni kako smo igrali. Siniša Mihajlović je posle Crvene zvezde veći deo karijere proveo u Italiji, igrao za Lacio i Sampdoriju… On je bio nešto posebno, dao nam je dva gola iz slobodnih udaraca. Obično, kada bi video da je Slobodan udarac na 25 metara od svog gola mislio si da si bezbedan, ali on je upamćen kao jedan od najvećih specijalaca za slobodnjake. Baš je odskakao.

U revanšu opet 4:0 i Stjuartovo sećanje na jednu drugu crveno-belu legendu – Darka Pančeva.

- Neverovatno uzbuđenje, neverovatna noć za naše navijače. Da ti šampion Evrope dođe na Šamrok Park, to se verovatno nikada više neće desiti. Darko Pančev, koji je godinu dana kasnije prešao u Milan (ovde je Stjuart pobrkao sa Interom), u Italiju, koja je tada bila kao Premijer liga danas, u to vreme je u prvenstvu Jugoslavije davao golove iz zabave. Bio je fantastičan napadač.

Trener Larna Gari Haveron je poentirao.

- Ovo je jednostavno jedna od onih utakmica kada treba da pokušaš da uživaš u prilici. Ugostiti tako veliki, prestižni klub kakav je Crvena zvezda jeste nešto posebno za naš klub i ceo grad. Ako želiš dobar takmičarski izazova, onda želiš da bude glamurozan, a to smo svakako dobili sa Crvenom zvezdom. Ja sam veliki fan irskog fudbala, i kad se setim nekih istorijskih utakmica u Evropi… Glentoran je imao Benfiku i Juventus, Linfild je igrao protiv Seltika i Kopenhagena, Krusejdersi su se susretali sa Fulamom i Vulverhemptonom nedavno. To smo sada mi dobili. Želiš da se testiraš protiv najboljih, a Crvena zvezda je svakako velesila u srpskim okvirima i veliko ime širom Evrope.