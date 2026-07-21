Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Filip Stojković gostovao je u podkastu "2x45" gde se prisetio povratku na "Marakanu" i istorijske sezone kada su crveno-beli zaigrali grupnu fazu Lige Evrope eliminacijom Krasnodara.

Posebno zanimljivu priču Stojković je ispričao o pripremama na Zlatiboru. Uslovi nisu bili ni približno onakvi kakve današnje generacije imaju, ali je upravo takvo okruženje pomoglo stvaranju posebne hemije.

- To su bili smeštaji iznad terena, zapravo studentski. Bili su tu studenti sa nama, ljudi su došli da uživaju i pravili su žurke. Milijaš im je govorio: ‘Idite tamo, popijte pivo, dajte nam da spavamo, ujutru rano ustajemo’. Bili su to pravi bolnički kreveti.

- Ali, iskreno mislim da bez toga ne bi bilo ni te hemije koja se već tada stvarala. Na Zlatiboru smo od novih igrača bili samo ja, Gobeljić i Vujadin. Bilo nas je sedmorica, ostalo su bili klinci – Račić, braća Ilić, Adžić, Joveljić. Neki stranci su kasnili, tako da je ekipa bila potpuno izmešana. Bukvalno smo se samo pripremali i čekali pojačanja.