Žele i Partizan i Crvena zvezda slično u narednoj sezoni - povratak domaćim igračima. Eksperimenti sa velikim brojem stranaca i petorkama bez domaćih igrača u večitim derbijima očigledno nisu po ukusu navijačima.

U to ime, crno-beli žele da vrate jednog od miljenika "grobara". Kako saznaje portal Direktno, reč je o Aleksi Avramoviću.

Reprezentativac Srbije proveo je tri godine u Humskoj, svojom energijom i borbenošću ušao pod kožu navijačima, a iz istog razloga jedan je od voljenijih reprezentativaca.

Partizan silno želi da vrati Aleksu, ali je posao daleko od gotovog. Dubai zahteva obeštećenje i upravo je to tačka oko koje će se voditi pregovori. Zasad crno-beli vagaju da li da ispune finansijske zahteve kluba iz Emirata. Nema sumnje da bi povratak iskusnog plejmejkera bio veliki posao za klub iz Humske.

Ostaje da se vidi kakva će odluka crno-belih biti.