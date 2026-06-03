-Nama je potrebno da u rekordno brzom roku imenujemo sportskog direktora, iako je to mnogo teško, jer nemate pravo na kiks. Apsolutno moramo da ga imenujemo, tu dileme nikakve nema, direktora koji će se samo time baviti“, istakao je Ljajić za "Mozzartsport".

Nastavio je u istom ritmu.

-Imena nemam da vam kažem. A, novi sportski direktor bi trebalo da bude normalan, da poznaje posao koji radi. Da vam kažem, u svakom poslu sada će biti glavna stvar da nađete prave ljude. Normalne, stabilne, sa obe noge na zemlji, pragmatične, racionalne. Ne tražite više neku ekstremnu pamet. Ne vodite ga na test inteligencije, nego na test normalnosti i to je nešto što će biti presudno u svemu. Bitno je da je gladan rezultata, da napravi nešto za sebe, zbog karijere i za klub u kojem radi.

Ne beži Ljajić i od opcije da to bude neko potpuno novo lice u Partizanovom svetu.

-Voleo bih da to bude neko ko se već bavio ovim poslom, jer Partizanu to treba, ali ne, ne bih bežao ni od potpuno novog lica. Neki bivši fudbaler koji hoće da se bavi ovom poslom. Smeli bismo da preuzmemo i tu vrstu rizika bez ikakve dileme.

Negde zimus u intervjuu za Mozzart Sport Danko Lazović je rekao kako Partizanu nije potreban sportski direktor. Ali, situacija se u međuvremenu promenila.

-To je bilo potpuno racionalno stanoviše u tom trenutku. Imali smo Danka Lazovića i Predraga Mijatovića i sad još pored njih dvojice da imenujemo i sportskog direktora!? Koje veće sportsko ime je moglo da bude od njih? Na kraju krajeva, bili smo u takvoj situaciji, što bismo plaćali dodatno sportskog direktora ako već imamo dva bivša fudbalera, velika Partizanova imena u Upravnom odboru, koji se time bave? Dakle, to je u tom trenutku bilo krajnje racinalno. Ali, ta faza je prošla. Završena je“.