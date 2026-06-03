Crvena zvezda želi da u svoje redove dovede povremenog reprezentativca Srbije Dejana Zukića iz austrijskog Volfsbergera, navodi TV “Arena sport”.

Tako bi moglo da dođe do velikog preokreta, jer se činilo da je Zukić na korak od povratka u Vojvodinu nakon dve godine.

Ovaj 25-godišnji vezista je upravo ponikao u Vojvodini, za čiji prvi tim je nastupao do pre dve godine, kada je prodat Volfsbergeru u transferu vrednom 900.000 evra.

U međuvremenu mu je cena značajno skočila i zvanična njegova vrednost na Transfermarktu iznosi 3.000.000 evra, ali mu ugovor traje još samo godinu dana, pa je to šansa da se dobije jeftinije.

Zukić je prošle sezone zabeležio učinak od 10 golova i 12 asistencija na 39 odigranih utakmica za austrijski tim.