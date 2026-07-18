Fudbaleri Partizana doživeli su veliki šok na startu nove sezone. Crno-beli su u prvom kolu Superlige Srbije protiv Zemuna imali prednost do samog kraja, ali su u 93. minutu primili gol i meč je završen rezultatom 2:2.

Novi trener Saša Ilić je tako remijem počeo mandat na klupi ekipe iz Humske, a odmah posle meča je izneo prve utiske.

- Prvo želim da čestitam Zemunu na osvojenom bodu. Što se tiče Partizana i naše igre, zadovoljan sam jedino prvih 20 minuta, posle toga nisam.

Posebno mu je zasmetalo što se ekipa nakon dobrog početka nije pridržavala dogovora.

- Igrači su počeli da rade ono što ne treba da rade. Vreme je pred nama i pokušaćemo to da ispravimo - istakao je Ilić.

Odmah potom se oglasio i trener Zemuna Milan Kuljić.

- Na papiru smo mogli da startujemo sa lakšom utakmicom, ali sa svima mora da se igra. Turbulentna utakmica, nismo postojali u prvom poluvremenu, bili smo pod utiskom rivala i ambijenta. Pogledali smo se u oči na poluvremenu i nije problem da se izgubi, problem je da se izađe kao poražen, kad se ne pokaže da se igra fudbal, da se odrekneš DNK. Drago mi je dasmo pokazali delić onoga iz prošle szone. Puno smo proveli vremena u defanzivi, ali eto, četiri gola. Partizan je imao nekoliko šansi. Nekim pristupom smo zaslužili ovaj bod - rekao je Kuljić.