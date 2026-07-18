Posle neočekivanog ispadanja u Prvu ligu Srbije, u TSC-u nisu posegli za velikom rekonstrukcijom ekipe.

Klub iz Bačke Topole poverio je mesto šefa stručnog štaba Nenadu Milijašu, dok je kada je reč o igračkom kadru odlučeno da okosnicu tima čine fudbaleri koji su nosili dres kluba i prethodne sezone.

Nakon dolaska Mihajla Neškovića, koji je bio prvo pojačanje ovog leta, TSC je predstavio i drugo novo ime. Redove kluba pojačao je iskusni napadač Nemanja Nikolić.

- Iskusni centarfor nam donosi impresivno superligaško iskustvo sa odigranih 191 utakmicom, 59 postignutih golova i 37 asistencija. Tokom bogate karijere nastupao je, između ostalih, za Partizan, Vojvodinu i Spartak, dok je internacionalno iskustvo gradio na terenima u Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Kazahstanu i Tajlandu. Stiže nam iz podgoričke Budućnosti, a svojim znanjem i liderskim iskustvom će pojačati naš klub u ostvarivanju zacrtanih ciljeva - navedeno je u objavi TSC-a.

Pored Neškovića i Nikolića, drugih pojačanja za sada nema, dok su klub tokom prelaznog roka napustili Radivoj Bosić, Slobodan Urošević, Nemanja Petrović, Luka Capan i Sarpreet Sing.