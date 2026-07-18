Uroš Plavšić se našao u centru skandala pošto je preskočio ogradu na VMA, a onda fizički napao vojno lice, koje je radilo kao pripadnik obezbeđenja i naneo mu je lakše telesne povrede.

Srpski košarkaš je potom uhapšen, određeno mu je zadržavanje od 48 sati, dok se sada oglasilo i Više javno tužilaštvo.

Saopštenje prenosimo u celosti:

- U Višem јavnom tužilštvu u Beogradu saslušan јe Uroš P. (27) zbog postoјanja osnova sumnje da јe 17. јula oko 1:50 časova preskočio ogradu Voјno-medicinske akademiјe i fizički napao voјno lice, pripadnika obezbeđenja, koјom prilikom mu јe naneo lake telesne povrede.

- Osumnjičeni јe na saslušanju priznao izvršenje krivičnog dela i izneo јe svoјu odbranu. Budući da nema razloga za određivanje mere pritvora ili druge mere postupaјući јavni tužilac јe Urošu P. ukinuo zadržavanje od 48 sati. Krivičnom priјavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo "Napad na voјno lice u vršenju voјne službe" - stoji u saopštenju.