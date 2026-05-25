Srpski rerpezentativni centar Uroš Plavšić plasirao se u elitnu ligu Turske sa svojim Bordoom, za koji nastupa kao pozajmljeni košarkaš Crvene zvezde.

Bordo je u finalnoj seriji doigravanja za ulazak u prvu ligu savladao Gazijantep u trećoj odlučujućoj utakmici rezultatom 79-65, pa se tako do uspeha sitglo popularnom "metlom", jer se igralo na tri dobijene.

Plavšić je pobedi dao značajan doprinos sa 14 poena i 6 skokova. Uz njega je najbolji bio Okben Ulubaj, nekadašnj košarkaš Efesa, Darušafake, Galatasaraja, Bešiktaša, ali i FMP-a. On je ubacio 18 poena.

Podsetimo, Plavšić je pojačao ambiciozni Bordo nakon osvajanja Kupa Radivoja Koraća sa Crvenom zvezdom, jer je bio višak u ekipi Saše Obradovića.

Sa reprezentacijom Srbije Plavšić ima osvojenu bronzanu medalju sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Podsetimo, Plavšić je i prošlu sezonu završio na pozajmici u Turskoj, ali je tada igrao za Alimpijevićev Bešiktaš.