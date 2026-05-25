Nedavno se pojavila informacija da je mladi crnogorski fudbaler Petar Ražnatović želja Crvene zvezde, ali i zagrebačkog Dinama.

Reč je o 18-godišnjem ofanzivnom vezisti, koji je najmlađi kapiten u istoriji Arsenala iz Tivta.

Bilo je poznato da je srpski klub korak ispred hrvatskog i da je već krenuo u pregovore, ali izgleda da je došlo do zastoja.

Kako navodi “Sportski žurnal“, mladi Ražnatović se nedavno iz neobjašnjivih razloga nije ni pojavio na dogovorenom sastanku sa predstavnicima dva kluba – povodom njegovog transfera na Marakanu.

Usledila je reakcija iz Arsenala u vidu njegovog odstranjivanja iz tima.